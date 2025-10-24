Бывший СССР
Мэр Харькова сообщил об ударах по городу

Мэр Харькова Терехов: Город был атакован при помощи КАБов
Харьков на Украине был атакован двумя корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Индустриальный район Харькова атакован двумя КАБами. Информация о последствиях уточняется», — написал украинский чиновник.

По его словам, впоследствии повторно был зафиксирован удар по Индустриальному району.

Ранее стало известно, что подконтрольная Киеву Запорожская и Сумская области подверглись массированному бомбовому удару. По сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, по объектам противника были выпущены десятки КАБов.

    Все новости