Подполье назвало места в Одессе для прохождения мобилизованными украинцами медкомиссии

Stop Grave: В Одессе мобилизованных возят на медкомиссии в частные клиники

Представитель одесского подпольного движения Stop Grave в беседе с РИА Новости назвал места, куда возят мобилизованных украинцев для прохождения медкомиссии.

По словам собеседника агентства, обычно проводить подобные мероприятия принято на территории военкоматов, но в Одессе людей отвозят в частные клиники в целях маскировки.

«В Одессе людей свозят в частные клиники, там им проводят военно-врачебную комиссию и отправляют на передовую», — уточнил подпольщик.

Ранее сообщалось, что в Виннице территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкомата) начал привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающихся видеоиграми, подписывать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

