На Украине начали агитировать геймеров променять игры на службу в ВСУ

Винницкий ТЦК начал агитировать геймеров вступать в ВСУ

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкомата) начал привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающихся видеоиграми, подписывать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий призыв был опубликован на странице ТЦК в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованной картинке сравнивается служба в ВСУ оператором FPV-дронов и компьютерные игры. Так, к плюсам военной службы отнесли высокую зарплату, признание от государства и «возможность творить новую историю». Кроме того, геймерам указали на то, что после подписания контракта они перестанут бояться встречи с сотрудниками ТЦК.

«Геймерские навыки — на пользу фронта», — гласит подпись к агитационной картинке.

Ранее на Украине уже пытались оригинально прорекламировать «молодежный контракт» для юношей в возрасте от 18 до 24 лет. Например, выпускалась реклама такого контракта в стиле компьютерной игры GTA, в которой предлагалось получить «миссию на миллион».