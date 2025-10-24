Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 24 октября 2025Бывший СССР

Путин созвонился с Алиевым

Путин обсудил с Алиевым развитие экономических связей и совместных проектов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджна Ильхамом Алиевым и обсудил развитие экономических связей и совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В продолжение беседы 9 октября на саммите Содружества независимых государств в Душанбе обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры также обсудили вопросы международной повестки.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече после переговоров в Душанбе. Встреча прошла 9 октября в правительственной резиденции в Душанбе для глав государств — участников СНГ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

    Россиянам помогут заработать

    Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

    Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

    ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

    Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

    Легенду киевского «Динамо» арестовали в Польше

    Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

    Зеленский встретился с королем

    Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости