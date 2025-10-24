Путин созвонился с Алиевым

Путин обсудил с Алиевым развитие экономических связей и совместных проектов

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджна Ильхамом Алиевым и обсудил развитие экономических связей и совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В продолжение беседы 9 октября на саммите Содружества независимых государств в Душанбе обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры также обсудили вопросы международной повестки.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече после переговоров в Душанбе. Встреча прошла 9 октября в правительственной резиденции в Душанбе для глав государств — участников СНГ.