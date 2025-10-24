Экономика
17:48, 24 октября 2025

Российский сенатор призвал обнулить ипотеку одной категории граждан

Сенатор Гибатдинов призвал списать долги по ипотеке у семей с несколькими детьми
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обнулить ипотеку у российских семей с несколькими детьми. Внести поправки в законодательство в отношении одной категории граждан он призвал в разговоре с News.ru.

Парламентарий счел неадекватной инициативу депутатов партии «Новые люди», которые выступили с идеей разрешить бездетным супругам оформлять льготную ипотеку под обязательство родить ребенка в ближайшие три года. По его словам, корректировка условий выдачи жилищных кредитов может усугубить стресс среди пар, которые столкнулись с трудностями с зачатием и вынашиванием ребенка, а также с недоступностью ЭКО.

«В случае реализации такой инициативы, если семья столкнется с трудностями, то им могут поднять проценты или вовсе лишить жилья. Гораздо справедливее предоставлять молодым семьям квартиры в рассрочку без процентов и помогать в создании нормальных условий», — убежден сенатор. По мнению Гибатдинова, наиболее эффективным шагом является предоставление субсидий на списание части долга по жилищным кредитам при рождении детей вплоть до полного погашения в зависимости от количества детей.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил о необходимости введения льготной ипотеки для учителей и врачей.

