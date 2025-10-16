В России призвали ввести ипотеку по профессиям

В Госдуме предложили ввести ипотеку для врачей и учителей

В России предложили ввести ипотеку по определенным профессиям. Необходимость в этом видит зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишет «Газета.Ru».

Депутат призывает предоставить отдельную льготную программу жилищного кредитования для учителей и врачей. Соответствующее предложение Аксененко огласил, комментируя запуск в Казахстане ипотеки под 1 процент для специалистов, переезжающих в села. Введение подобных программ, по мнению парламентария, стимулирует граждан выбирать определенные профессии. «Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает, как некий пуш для привлечения кадров», — высказался Аксененко. В качестве примера он также привел программу «Земский доктор», которая, по его словам, отлично себя зарекомендовала.

Аналогичная ипотечная программа, как убежден депутат, докажет эффективность в связке с законопроектом об обязательной отработке в клиниках для студентов-медиков. По задумке Аксененко, это должна быть беспроцентная ипотека в селе. При таких условиях удастся совместить достойную зарплату, практику и доступное жилье, считает он. «Так мы добьемся развития малых территорий», — заявил Аксененко.

Ранее депутат Госдумы Милонов призвал дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей. За третьего и каждого последующего ребенка он предлагать снижать ставку на один процент.