Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем

Welt: Си Цзиньпин не смог найти время для приема канцлера ФРГ Мерца

Председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти времени для приема канцлера ФРГ Фридриха Мерца, когда он намеревался совершить официальный визит в Китай. Об этом со ссылкой на источники пишет немецкая газета Die Welt.

«По слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — отмечает издание.

При этом китайская сторона также отменила визит министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Пекин, что стало «внешнеполитической катастрофой» для Берлина.

Ранее стало известно, что Германия направила дипломатическую ноту Китаю из-за дефицита чипов для немецкой автопромышленности.