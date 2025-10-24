Германия направила ноту протеста Китаю

Bild: Германия направила дипломатическую ноту Китаю из-за дефицита чипов

Германия направила дипломатическую ноту Китаю из-за дефицита чипов для немецкой автопромышленности, возникшего в связи с введением китайской стороной санкций против производителя полупроводников Nexperia. Об этом пишет газета Bild.

«Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов, поскольку экономика ФРГ зависит от них», — заявила изданию глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе.

Министр также сообщила, что немецкая сторона направила демарш лично министру торговли КНР Ван Вэньтао.

Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза намерены уполномочить Еврокомиссию принять контрмеры против экспортной блокады со стороны Китая.