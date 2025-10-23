Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 23 октября 2025Экономика

Евросоюз решил наказать Китай санкциями за экономический шантаж

Handelsblatt: ЕС хочет наказать КНР жесткими санкциями за экспортную блокаду
Кирилл Луцюк

Фото: Andy Wong / AP

Главы государств и правительств Европейского союза собрались уполномочить Еврокомиссию принимать контрмеры против экспортной блокады со стороны Китая. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Причиной таких жестких мер стали растущие перебои в поставках критически важного сырья из Китая. Кроме того, Китай блокирует экспорт производителя микросхем Nexperia в Европу. Из-за этого немецкие промышленные компании уже предупредили о риске приостановки производства. Так, у Volkswagen запасы микросхем уже были на исходе, однако перебоев удалось избежать благодаря альтернативному поставщику.

Как заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, если ситуация не улучшится, то Брюссель введет ответные меры.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Подчеркивается, что, несмотря на неоднократные сигналы Пекина об освобождении европейских компаний от ограничений, на практике ничего не меняется. Несколько правительств стран ЕС призвали задействовать так называемый «Инструмент борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument), который позволяет ЕС реагировать на экономический шантаж жесткими контрсанкциями. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц уже предостерег власти Китая от эскалации.

В начале октября Европейский союз заявил о подготовке стратегии по снижению зависимости от США и Китая в сфере искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости