11:15, 5 октября 2025

ЕС захотел снизить зависимость от США и Китая в одной сфере

FT: ЕС представит стратегию снижения зависимости от США и Китая в сфере ИИ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европейский союз (ЕС) представит стратегию по снижению зависимости от США и Китая в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа.

«Брюссель, готовясь представить новый план по конкуренции с США и Китаем в глобальной гонке за революционные технологии, заявил, что ЕС должен продвигать местные платформы искусственного интеллекта», — сказано в публикации.

Отмечается, что новая стратегия объединения будет способствовать повышению независимости ЕС от технологий США и Китая, а также использованию европейских инструментов искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и устойчивости.

Ранее Politico назвал Чехию новой головной болью Евросоюза. Такое заявление было сделано из-за победы партии «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера Андрея Бабиша на парламентских выборах.

