В Грузии предъявили обвинения бывшему премьеру

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему премьеру республики Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Об этом заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе, передает РИА Новости.
«Генеральная прокуратура Грузии по факту легализации незаконных доходов (...) предъявила обвинение бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили», — рассказал генпрокурор.
Отмечается, что Гарибашвили занимался легализацией доходов в особо крупном размере.
Ранее директор антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии Эмзар Гагнидзе заявил, что у бывших высокопоставленных грузинских политиков в ходе обысков нашли семь миллионов долларов и дорогие картины.