В Грузии предъявили обвинения бывшему премьеру

В Грузии обвинили экс-премьера Гарибашвили в легализации незаконных доходов

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему премьеру республики Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Об этом заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе, передает РИА Новости.

«Генеральная прокуратура Грузии по факту легализации незаконных доходов (...) предъявила обвинение бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили», — рассказал генпрокурор.

Отмечается, что Гарибашвили занимался легализацией доходов в особо крупном размере.

Ранее директор антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии Эмзар Гагнидзе заявил, что у бывших высокопоставленных грузинских политиков в ходе обысков нашли семь миллионов долларов и дорогие картины.