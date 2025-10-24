Забота о себе
15:28, 24 октября 2025Забота о себе

Врач развеяла несколько мифов о макаронах

Гастроэнтеролог Кашух: Умеренное количество макарон не приведет к набору веса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stockking / Freepik

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла несколько распространенных мифов о макаронах. На эту тему она побеседовала с изданием РИАМО.

По словам Кашух, макароны не являются пустыми калориями. «Цельнозерновые и макароны из твердых сортов пшеницы содержат не только углеводы, но и клетчатку, витамины группы B и минералы», — уточнила она.

Врач добавила, что лишний вес вызывают не макароны сами по себе, а приготовленные с ними блюда, которые содержат жирные соусы и полуфабрикаты. Гастроэнтеролог заверила, что умеренное количество макарон из твердых сортов пшеницы, если есть их с овощами и белками, не спровоцирует появление лишнего веса.

Кашух добавила, что макароны могут быть частью здорового рациона, если выбирать правильные сорта и способы приготовления. Кроме того, она подчеркнула, что умеренное употребление макарон из твердых сортов пшеницы или цельнозерновых допустимо и при диете.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов назвал мифом утверждение, что правильно питаться — это дорого. По его словам, скумбрия и сельдь не уступают по полезным свойствам форели, а печень трески — икре.

