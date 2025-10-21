Россиянам назвали альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

Эндокринолог Кузнецов назвал сельдь дешевой альтернативой семге

Эндокринолог Максим Кузнецов назвал мифом утверждение о том, что правильно питаться — это дорого. В своем Telegram-канале он назвал россиянам дешевые альтернативы продуктам, которые употребляют приверженцы здорового образа жизни.

В частности, Кузнецов посоветовал заменить форель и семгу на скумбрию и сельдь, а икру — на печень трески. Вместо семян чиа он призвал покупать семена льна или нут, в котором содержится большое количество клетчатки и витаминов группы B.

Альтернативой авокадо доктор назвал орехи, которые тоже богаты полезными для организма растительными жирами. Что касается киноа, его можно заменить на гречку или перловку. А вместо батата Кузнецов посоветовал есть картофель, тыкву или морковь.

