Раскрыты самые эффективные для снижения давления продукты

Диетолог Михалева: Свекла и апельсиновый сок помогают снизить давление

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала, что есть несколько типов продуктов, которые помогают снизить артериальное давление. Самые эффективные из них она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Михалевой, первая группа таких продуктов помогает снизить давление благодаря содержанию биофлавоноидов. Она объяснила, что эти вещества расширяют сосуды и таким образом улучшают их кровоснабжение. Врач указала, что в эту группу входят гранатовый и апельсиновый соки, какао и темный шоколад.

Ко второй группе специалистка отнесла продукты, насыщенные соединениями азота. По ее словам, они расслабляют стенки сосудов и мягко снижают давление. Наиболее ярко выражен этот эффект у свеклы или свежевыжатого свекольного сока.

Михалева напомнила, что для гипертоников очень полезен рыбий жир, содержащийся в большом количестве в скумбрии и сельди. Однако она предупредила, что соленые варианты этих рыб будут плохим выбором, так как соль провоцирует повышение давления.

Кроме того, специалистка посоветовала для оптимального контроля давления добавить в рацион ликопин и магний. По ее словам, первый содержится в красных фруктах, а второй — в цельнозерновых продуктах, зеленых овощах, орехах и бобовых.

