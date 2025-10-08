Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

Врач Гомес: Яблоко после приема пищи очистит зубы и десны

Врач Эстер Гомес заявила, что зубы желательно чистить после каждого приема пищи, но если такой возможности нет, то после еды стоит употреблять определенные фрукты, овощи или ягоды. Четыре лучше всего подходящих для этого продукта доктор назвала изданию 20minutos.

В первую очередь Гомес призвала завершать приемы пищи яблоком. «Этот фрукт способен удалять зубной налет и очищать десны, не говоря уже о том, что он нейтрализует воздействие кофе, красящих напитков и табака на зубы», — пояснила она.

Кроме того, после приема пищи врач порекомендовала есть сельдерей, морковь или клубнику. Что касается последней, она содержит в своем составе большое количество яблочной кислоты, которая отбеливает эмаль зубов, и ксилит — натуральный подсластитель, уничтожающий бактерии, вызывающие налет, добавила Гомес.

