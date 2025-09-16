Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 16 сентября 2025Забота о себе

Названы пять главных причин пожелтения зубов

Ортодонт Эрраис предупредила о пожелтении зубов из-за кофе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elizabeth Tsung / Unsplash

Ортодонт Альмудена Эрраис заявила, что желтые зубы далеко не всегда являются результатом плохой чистки. Пять главных причин изменения оттенка эмали она назвала в беседе с изданием La Razon.

По словам врача, зубы могут окрашивать такие напитки, как кофе, красное вино и чай, а также некоторые специи. В качестве примера она привела куркуму. Кроме того, специалист предупредила, что зубы могут пожелтеть из-за сигарет.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Третьей причиной она назвала возраст. По словам Эрраис, то, что эмаль со временем приобретает желтоватый оттенок, является нормой. Кроме того, эта проблема может возникать из-за приема некоторых антибиотиков и генетической предрасположенности.

В заключение ортодонт отметила, что если человека беспокоит цвет зубов, то у стоматолога можно отбелить их или ограничиться профессиональной чисткой.

Ранее стоматолог Андрей Ворошилин рассказал о вредных для зубов продуктах. Так, он призвал меньше пить концентрированные свежевыжатые соки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Болгарии арестовали российского бизнесмена

    В Испании пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

    Фитнес-тренер дала советы по тренировкам женщинам старше 50 лет

    В России упали продажи спиртного

    Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Падение российского фондового рынка затянулось

    Секс со школьницами обернулся для молодого россиянина колонией

    В Раде заговорили о выборах на Украине

    Появились подробности о ситуации с нашествием акул в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости