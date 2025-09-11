Забота о себе
Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты

Стоматолог Ворошилин: Зубам вредят свежевыжатые соки и сладости
Употребление некоторых продуктов может особенно негативно повлиять на здоровье зубов, предупредил врач-стоматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Ворошилин. Самые вредные для зубов продукты он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, зубам вредят кислые продукты питания — например, концентрированные свежевыжатые соки, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонады. Входящие в состав этих продуктов кислоты способствуют разрушению зубной эмали, повышая чувствительность зубов и риск развития кариеса, объяснил врач.

В список опасных для зубов продуктов стоматолог внес и сладости. В частности, он упомянул леденцы, которые в отличие от обычной шоколадной конфеты находятся в полости рта гораздо дольше и позволяют бактериям более продолжительное время использовать сахар для своей жизнедеятельности. В результате брожения эти бактерии распадаются на кислоты, которые также могут нарушать целостность зубной эмали.

После употребления таких продуктов рекомендуется почистить зубы или, если нет возможности, ополоснуть полость рта водой

Андрей Ворошилинврач-стоматолог

Доктор также призвал не очищать семечки от кожуры с помощью передних зубов: при таком длительном и регулярном физическом воздействии на верхнем и нижнем резцах появляется клиновидное углубление. В таком случае человеку может потребоваться композитная эстетическая реставрация, а при большом поражении зуба — установка керамических виниров или коронок, заключил врач.

Ранее стоматолог Ирина Макеева объяснила причину отсутствия зубов мудрости у зумеров. Эти зубы не растут у молодых людей не из-за особенностей питания, считает она.

