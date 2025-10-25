Экономика
Будущее рубля после решения по ставке спрогнозировали

Аналитик Шнейдерман: Рубль укрепится после снижения ключевой ставки ЦБ до 16,5 %
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Когда Центробанк снизит ключевую ставку до 16,5 процента, рубль укрепится. Большая вероятность, что его цена будет составлять в основном 80 рублей за доллар, а иногда ниже, такой прогноз сделал в разговоре с агентством «Прайм» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Появился небольшой люфт для смягчения денежно-кредитной политики. При этом ставка остается на достаточно высоком уровне, чтобы сдерживать потребительский спрос и поддерживать привлекательность рублевых активов», — отметил аналитик.

По его словам, банки не станут резко менять условия по кредитам и вкладам, они будут проводить сдержанную политику вслед за ЦБ. Рубдь будет держаться в диапазоне 28-85 за доллар, если этому не воспрепятствуют геополитические события.

