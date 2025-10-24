Экономика
16:55, 24 октября 2025Экономика

Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

Набиуллина: Резкое снижение ключевой ставки ослабит рубль и усилит инфляцию
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Если Банк России резко понизит ключевую ставку, например до 12 процентов, то это приведет к негативным последствиям для экономики. Об этом предупредила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Как пояснила руководитель регулятора, при таком развитии событий население потянется за кредитами, а за этим последует всплеск спроса. Однако из-за ограниченного предложения товаров и услуг начнет расти инфляция. Очень быстро она превысит 12 процентов. По словам Набиуллиной, даже если ключ останется на уровне 12 процентов, начнется лавинообразный процесс: инфляция будет ускоряться каждый месяц.

Кроме того, по мнению Набиуллиной, у населения уменьшится желание сберегать в рублях, так как ставки по вкладам и депозитам не смогут компенсировать инфляцию. Валютный курс ослабнет, а это значит, что товары (как импортные, так и российские) станут менее доступными.

Ранее сообщалось, что в Банке России не исключают снижения ключевой ставки в декабре. Однако для того, чтобы сделать это, регулятор хочет убедиться в том, что инфляция не останется на отметке, превышающей целевой уровень.

