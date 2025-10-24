Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в декабре

Набиуллина: В декабре не исключено дополнительное снижение ключевой ставки

Нынешний прогноз Банка России предполагает, что в декабре ключевая ставка может быть понижена, а может остаться без изменений. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она призвала не считать предопределенным курс на дальнейшее снижения «ключа». Регулятору понадобятся дополнительные факты, которые дадут основания уменьшить ставку, не рискуя при этом тем, что устойчивая инфляция «залипнет» в следующем году выше целевого уровня.

Ранее Набиуллина рассказала, что на октябрьском заседании регулятор рассматривал три варианта решения по ключевой ставке. Первый вариант предполагал ее сохранение на уровне 17 процентов годовых. Согласно второму ее предполагалось снизить на 50 базисных пунктов. Наконец, третий гласил, что «ключ» следует опустить сразу на 100 пунктов. В итоге Банк России остановился на втором сценарии.

Кроме того, в Центральном банке обратили внимание на то, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились.