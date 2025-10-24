Экономика
16:04, 24 октября 2025Экономика

ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ рассматривал сохранение, а также снижение ставки на 50 и 100 б.п.
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) на октябрьском заседании рассматривало три варианта решения по ключевой ставке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте Банка России.

Первый вариант предусматривал сохранение ключевой ставки на уровне 17 процентов годовых, отметила она. Второй предполагал ее снижение на 50 базисных пунктов (б.п.), а третий — на 100 б.п. В итоге оптимальным решением большинство членов совета директоров регулятора признали второй вариант, констатировала Набиуллина.

Более резкому ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) мешает ряд факторов, отметила она, в том числе разгон сезонной инфляции в третьем квартале из-за резкого роста биржевых цен на моторное топливо, быстрое удорожание плодоовощной продукции, а также сохранение высоких инфляционных ожиданий населения. Эти факторы в итоге привели к более осторожному решению ЦБ по ключевой ставке, резюмировала Набиуллина.

Повышенное инфляционное давление на российскую экономику, спрогнозировала она, в обозримом будущем будет сохраняться — как минимум до середины следующего года, после чего начнет постепенно ослабевать.

