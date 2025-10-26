Мир
21:55, 26 октября 2025

Конгрессвумен ответила на критику своей встречи с делегацией России

Конгрессвумен Луна: Не поддерживать диалог с Россией было бы глупостью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / Consolidated News Photos / Global Look Press

Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что не вести диалог с Россией было бы глупостью. Так она отреагировала в соцсети Х на критику своей встречи с российской делегацией.

Политика обвинили в том, что совместной фотографией с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым она преподнесла президенту РФ Владимиру Путину «пропагандистскую победу».

«Или это просто выступать за мир? Вы хотите сказать, что нам не следует вести диалог, чтобы начать переговоры о мире? Это полная глупость», — написала она в ответ.

Ранее Луна заявила, что открытый диалог между Россией и США является «первым шагом к восстановлению двусторонних отношений». По ее словам, между странами «нет причин быть врагами».

