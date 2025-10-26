Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 26 октября 2025Мир

Конгрессвумен Луна прокомментировала результаты встречи с Дмитриевым

Конгрессвумен Луна: Между Россией и США нет причин быть врагами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что открытый диалог между Россией и США является «первым шагом к восстановлению двусторонних отношений». По ее словам, между странами «нет причин быть врагами», а расширение сотрудничества может принести выгоду всем сторонам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила Луна по итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, торговые отношения между Россией, Европой и США способны укрепить экономическую стабильность. Политик подчеркнула, что «курс на взаимопонимание» должен стать основой будущих контактов между Вашингтоном и Москвой.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на встрече с американской конгрессвумен обсуждалась идея строительства тоннеля между Россией и Аляской. Дмитриев передал документы, посвященные проекту, который ранее получил широкую огласку как «тоннель Путина — Трампа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев назвал рубль самой успешной валютой 2025 года

    Конгрессвумен Луна прокомментировала результаты встречи с Дмитриевым

    В России анонсировали встречу депутатов Госдумы с конгрессменами из США

    Умер актер «Мастерской Петра Фоменко» Геннадий Назаров

    В Польше назвали преимущество России перед Западом

    Врач посоветовала несколько помогающих лучше спать продуктов для ужина

    Подтвердились слухи о романе Кэти Перри с известным политиком

    Обсуждение строительства тоннеля между Россией и США продолжится

    В российском городе жильцы дома пожаловались на запах «элитных духов»

    Выбор Путиным формы одежды для встречи с Герасимовым объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости