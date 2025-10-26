Конгрессвумен Луна: Между Россией и США нет причин быть врагами

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что открытый диалог между Россией и США является «первым шагом к восстановлению двусторонних отношений». По ее словам, между странами «нет причин быть врагами», а расширение сотрудничества может принести выгоду всем сторонам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила Луна по итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, торговые отношения между Россией, Европой и США способны укрепить экономическую стабильность. Политик подчеркнула, что «курс на взаимопонимание» должен стать основой будущих контактов между Вашингтоном и Москвой.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на встрече с американской конгрессвумен обсуждалась идея строительства тоннеля между Россией и Аляской. Дмитриев передал документы, посвященные проекту, который ранее получил широкую огласку как «тоннель Путина — Трампа».