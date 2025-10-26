Обсуждение строительства тоннеля между Россией и США продолжится

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что идет обсуждение проекта тоннеля между РФ и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении тоннеля между РФ и Аляской. Информацию об этом передает РИА Новости.

По данным агентства, глава РФПИ на встрече с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной передал документы, в которых ранее уже обсуждался мост между странами.

Идея возведения «тоннеля Путина — Трампа», соединяющего Россию и Аляску, собрала около двух миллионов просмотров. Ее осветили многие мировые СМИ.

Ранее сообщалось, что идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной в сети.