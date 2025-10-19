Россия
Идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной в сети

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oliver Foerstner / Shutterstock / Fotodom  

Идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной в сети, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитриев обратил внимание, что идея возведения тоннеля «Путина-Трампа», соединяющего Россию и Аляску, собрала около двух миллионов просмотров, ее осветили многие мировые СМИ. «Дональд Трамп назвал его интересным, Владимир Зеленский возненавидел его», — отметил он.

Ранее Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив. По мнению главы РФПИ, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества.

Идею возведения тоннеля также оценили на Аляске. Так, житель города Анкоридж Илья Логинов заявил, что такой тоннель будет востребован. Мужчина добавил, что сам положительно относится к перспективе его создания, поскольку это стало бы «мощным сигналом о сотрудничестве стран».

