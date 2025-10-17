Россию и США предложили соединить тоннелем в честь Путина и Трампа

Глава РФПИ Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем «Путина — Трампа»

Россию и США предложили соединить тоннелем через Берингов пролив. С такой инициативой выступил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте соцсети X.

Так финансист ответил на публикацию с советскими документами 35-го президента США Джона Кеннеди, среди которых был план подобного сооружения. Дмитриев предложил модернизировать проект и назвать его «тоннелем Путина — Трампа». По его словам, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества, создания рабочих мест и экономического роста.

Финансист ожидает, что строительство современного тоннеля между Россией и Аляской займет менее восьми лет и обойдется в менее чем 8 миллиардов долларов. В этом должны помочь технологии The Boring Company американского миллиардера Илона Маска. Дмитриев добавил, что у РФПИ тоже есть опыт в строительстве трансграничных железнодорожных мостов, таких как между Россией и Китаем.

В апреле 2025 года началось строительство автомобильного моста между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Сооружение пройдет через пограничную реку Туманную в Приморском крае. Его протяженность достигнет одного километра, а с подъездными дорогами — 4,7 километра.