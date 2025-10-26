Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед длинными выходными

Россияне будут работать шесть дней перед ноябрьскими выходными

Последняя рабочая неделя в октябре станет для россиян шестидневной из-за предстоящего праздника — Дня народного единства. Об этом соотечественникам напомнило РИА Новости.

Уточняется, что перед длинными ноябрьскими выходными граждане будут работать шесть дней, в том числе в субботу, 1 ноября. Этот выходной был перенесен на понедельник, 3 ноября, чтобы отдых для россиян был непрерывным — со 2 по 4 ноября. Затем соотечественников ждет три рабочих дня — с 5 по 7 ноября — перед очередными выходными.

Ранее сообщалось, что шестидневная рабочая неделя, которая предстоит россиянам в конце октября — начале ноября, не будет влиять на размер зарплаты. Так, шестидневка никак не скажется на повышении зарплаты в октябре, но и на ее сокращение в ноябре она также не повлияет.