Россиянам объяснили влияние шестидневной рабочей недели на зарплату

Депутат Бессараб рассказала, как шестидневная рабочая неделя изменит зарплату

Шестидневная рабочая неделя, которая предстоит россиянам в конце октября — начале ноября, не будет влиять на размер зарплаты. Однако изменение оплаты труда коснется граждан, работающих на сдельных условиях, заявила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, шестидневка никак не скажется на повышении зарплаты в октябре, но и на ее сокращение в ноябре она также не повлияет. При окладной форме оплаты рабочие часы в зависимости от длины месяца стоят по-разному. По этой причине зарплата равномерно распределяется по месяцам.

При этом условия оплаты труда коснутся тех, кто получает сдельно-повременную плату. «Все зависит от количества выпускаемой продукции. Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата», — уточнила Бессараб.

Ранее россиянам раскрыли способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября. HR-директор Сергей Муравьев пояснил, что можно взять отпуск, тем самым побольше отдохнуть.