Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:47, 24 октября 2025Россия

Россиянам объяснили влияние шестидневной рабочей недели на зарплату

Депутат Бессараб рассказала, как шестидневная рабочая неделя изменит зарплату
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Шестидневная рабочая неделя, которая предстоит россиянам в конце октября — начале ноября, не будет влиять на размер зарплаты. Однако изменение оплаты труда коснется граждан, работающих на сдельных условиях, заявила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, шестидневка никак не скажется на повышении зарплаты в октябре, но и на ее сокращение в ноябре она также не повлияет. При окладной форме оплаты рабочие часы в зависимости от длины месяца стоят по-разному. По этой причине зарплата равномерно распределяется по месяцам.

При этом условия оплаты труда коснутся тех, кто получает сдельно-повременную плату. «Все зависит от количества выпускаемой продукции. Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата», — уточнила Бессараб.

Ранее россиянам раскрыли способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября. HR-директор Сергей Муравьев пояснил, что можно взять отпуск, тем самым побольше отдохнуть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отреагировал на слова Путина о санкциях

    Disney обвинили в пропаганде традиционных ценностей

    Россиянам объяснили влияние шестидневной рабочей недели на зарплату

    Российский военкор призвал преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне

    Британский политик посоветовал прислушаться к Путину

    Американский рейтинг Dota 2 возглавил игрок с ником «пиндосы сосите»

    В России предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

    42-летняя звезда «Универа» похвасталась прессом в откровенном топе

    В Крыму рассказали о желании Зеленского нанести удар имиджу России

    Залетевший на территорию Казахстана беспилотник взорвался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости