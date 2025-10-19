Россиянам раскрыли способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

HR-директор Муравьев посоветовал взять отпуск 1 ноября, чтобы продлить выходные

Директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев раскрыл россиянам способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября и продлить выходные в ноябре. Соответствующий материал публикует агентство «Прайм».

Известно, что неделя с 27 октября станет шестидневной из-за выходного дня, который переносится с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Таким образом, со 2 по 4 ноября ожидаются праздничные дни.

«Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня — с 1 по 4 ноября», — посоветовал HR-директор.

При этом эксперт подчеркнул, что потеря в зарплате будет неизбежной, поскольку в ноябре лишь 19 рабочих дней, в то время как в обычном месяце их в среднем 22. «Вообще ноябрь дорогой месяц для отпуска», — заключил он.

Ранее в октябре россиянам назвали количество выходных и праздничных дней в 2026 году. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что январь станет самым коротким рабочим месяцем.