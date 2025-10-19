Россия
06:32, 19 октября 2025Россия

Россиянам назвали количество выходных и праздничных дней в 2026 году

Депутат Бессараб: В 2026 году будет 118 праздничных и выходных дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В 2026 году в России будет 247 рабочих и 118 выходных дней. При этом наиболее коротким месяцем на работе станет январь, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января», — уточнила она.

По словам депутата, если к выходным прибавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, то работать россияне будут всего на 101 день больше, чем отдыхать.

Также Бессараб рассказала, что отпускные рассчитываются, исходя из среднедневного заработка за последние 12 месяцев. При расчете отпускных учитываются все выплаты.

Ранее Светлана Бессараб рассказала, что в 2026 году майские праздники будут короче предыдущих. В частности, из-за предстоящих длинных новогодних каникул.

Она напомнила, что в следующем году граждане РФ будут отдыхать по три дня несколько раз. В том числе по случаю праздников 23 Февраля и 8 Марта, но четырехдневных выходных не повторится.

    Все новости