Россиянам объяснили короткие майские праздники в 2026 году

Депутат Бессараб: Майские праздники будут короче из-за новогодних каникул

В 2026 году майские праздники будут короче предыдущих. В частности, из-за предстоящих длинных новогодних каникул, объяснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет ТАСС.

«В 2025 году у нас были длительные майские праздники. В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — отметила она.

По ее словам, в 2026 году россияне будут отдыхать по три дня несколько раз. В том числе по случаю праздников 23 Февраля и 8 Марта, но четырехдневных выходных не повторится.

Также Бессараб рассказала, что большинство россиян разделяют точку зрения правительства, что новогодние выходные нужно делать длительными. Зачастую это единственный праздник, когда вся семья имеет возможность отдыхать, уточнила она.

Ранее Светлана Бессараб заявила, что ругать правительство за выходные дни в 2026 году — неправильная история, потому что производственный календарь сделан очень сбалансировано. По словам депутата, правительство поступило логично.

Бессараб также отметила, что в 2026 году будет 247 рабочих дней.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет.