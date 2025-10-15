Перспективу урезать новогодние праздники оценили в Госдуме

Депутат Нилов: Граждане России не позволят сократить новогодние праздники

Большинство граждан России не позволит сократить новогодние праздники. Так оценил предложение общественника урезать возможности для отдыха депутат Госдумы Ярослав Нилов, его слова приводит НСН.

Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов ранее заявил о необходимости сократить отпуска до 21 календарного дня и новогодние каникулы — до шести. Такую идею он объяснил не только преодолением вызовов СВО и усложнением экономической ситуации в стране, но и борьбой за здоровье нации.

Депутат Нилов признал, что обсуждения насчет возможного изменения длительности новогодних праздников ведутся последние лет 20. Эксперты отмечают, что граждане на каникулах пьют много алкоголя и много употребляют лишней пищи, а каждый дополнительный выходной дает нагрузку на экономику.

«Но встречи с разными аудиториями позволяют мне быть убежденным в том, что абсолютное большинство хотят продолжительных выходных дней в новогодний период. Люди так привыкли, и я против сокращения. В любом случае сейчас каких-либо законопроектов на эту тему нет», — подчеркнул Нилов.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков обещал в 2026-м самые долгие новогодние выходные за многие годы. Впервые за много лет они продлятся 12 дней. Министр добавил, что 3 и 4 января придутся на выходные дни, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.