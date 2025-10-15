Экономика
Перспективу урезать новогодние праздники оценили в Госдуме

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Большинство граждан России не позволит сократить новогодние праздники. Так оценил предложение общественника урезать возможности для отдыха депутат Госдумы Ярослав Нилов, его слова приводит НСН.

Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов ранее заявил о необходимости сократить отпуска до 21 календарного дня и новогодние каникулы — до шести. Такую идею он объяснил не только преодолением вызовов СВО и усложнением экономической ситуации в стране, но и борьбой за здоровье нации.

Депутат Нилов признал, что обсуждения насчет возможного изменения длительности новогодних праздников ведутся последние лет 20. Эксперты отмечают, что граждане на каникулах пьют много алкоголя и много употребляют лишней пищи, а каждый дополнительный выходной дает нагрузку на экономику.

«Но встречи с разными аудиториями позволяют мне быть убежденным в том, что абсолютное большинство хотят продолжительных выходных дней в новогодний период. Люди так привыкли, и я против сокращения. В любом случае сейчас каких-либо законопроектов на эту тему нет», — подчеркнул Нилов.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков обещал в 2026-м самые долгие новогодние выходные за многие годы. Впервые за много лет они продлятся 12 дней. Министр добавил, что 3 и 4 января придутся на выходные дни, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

