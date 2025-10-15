В России призвали урезать отпуска и новогодние праздники

Общественник Попов: Отпуск и праздничные дни в России необходимо сократить

Отпуск и праздничные дни в России необходимо сократить. Урезать возможности отдыха для граждан призвал общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов, его слова приводит «Абзац».

По словам общественника, потребность снизить количество дней, когда граждане отдыхают, обусловлена реалиями, в которых сейчас находится страна. Отпуск следует сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести.

«В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война со стороны Запада, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — пояснил Попов.

Для полноценного отдыха вполне достаточно 21 дня отпуска и 6 дней на Новый год, заявил эксперт. Так россияне смогут не только преодолеть все сегодняшние вызовы, но и укрепить здоровье нации.

Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней, с 27 октября по 1 ноября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Изменения в графике связаны с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После шестидневной рабочей недели последуют длинные выходные, которые приурочены ко Дню народного единства.

