06:19, 1 октября 2025Экономика

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 27 октября по 1 ноября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 27 октября по 1 ноября, следует из постановления правительства о переносе выходных дней.

Отмечается, что рабочий день субботы — 1 ноября — будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника.

Изменения в графике связаны с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После шестидневной рабочей недели последуют длинные выходные, которые приурочены ко Дню народного единства.

Ранее юрист Дарья Ерзина рассказала, что новогодние праздники можно продлить с 12 до 16 дней, взяв отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря. В этом случае отдых начнется с субботы, 27 декабря, и продлится на протяжении всех новогодних праздников.

    Все новости