Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 27 октября по 1 ноября, следует из постановления правительства о переносе выходных дней.

Отмечается, что рабочий день субботы — 1 ноября — будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника.

Изменения в графике связаны с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После шестидневной рабочей недели последуют длинные выходные, которые приурочены ко Дню народного единства.

