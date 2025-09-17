Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:10, 17 сентября 2025Россия

Россиянам назвали способ продлить новогодние праздники

Юрист Ерзина: Новогодние праздники можно продлить до 16 дней, взяв отпуск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина в интервью РИА Новости сообщила, что новогодние праздники можно продлить с 12 до 16 дней, взяв отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря.

Как отметила специалист, если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнется уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. Таким образом два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным.

При этом отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в этом месяце 22 рабочих дня.

Ранее депутат Николай Новичков заявил, что отпуск в России нужно увеличить до 35 дней вне зависимости от возраста и стажа. Соответствующий законопроект готовят к внесению на заседании уже в текущую сессию. По словам парламентария, увеличение длительности оплачиваемого отпуска необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У вашей страны серьезные проблемы». Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках Patriot Киеву и вновь пообещал остановить конфликт

    На Западе спрогнозировали исход возможной войны НАТО и России

    Россиянам назвали оптимальный размер финансовой подушки

    На Западе допустили причастность сборной Украины к попаданию в организм Мудрика мельдония

    В украинском городе прогремел взрыв

    Тревел-блогер описал популярный российский город фразой «обошел Москву и Питер»

    В российском регионе отправили в отставку всех министров

    В российском регионе крупные торговые сети подготовились к отключению интернета

    Бывшего президента Бразилии госпитализировали

    Стало известно о тактике иностранных наемников ВСУ на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости