Россиянам назвали способ продлить новогодние праздники

Юрист Ерзина: Новогодние праздники можно продлить до 16 дней, взяв отпуск

Юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина в интервью РИА Новости сообщила, что новогодние праздники можно продлить с 12 до 16 дней, взяв отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря.

Как отметила специалист, если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнется уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. Таким образом два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным.

При этом отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в этом месяце 22 рабочих дня.

Ранее депутат Николай Новичков заявил, что отпуск в России нужно увеличить до 35 дней вне зависимости от возраста и стажа. Соответствующий законопроект готовят к внесению на заседании уже в текущую сессию. По словам парламентария, увеличение длительности оплачиваемого отпуска необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.