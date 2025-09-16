Экономика
Экономика
Депутат предложил увеличить в России отпуска

Депутат Новичков: Отпуск в России нужно увеличивать до 35 дней
Вячеслав Агапов

Фото: Monster Ztudio / Shutterstock / Fotodom  

Отпуск в России нужно увеличивать до 35 дней вне зависимости от возраста и стажа. Такое предложение внес депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Николай Новичков, сообщает ТАСС.

По словам парламентария, увеличение длительности оплачиваемого отпуска необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста. Соответствующий законопроект готовят к внесению на заседание уже в текущую сессию.

«Выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека, в 28 дней, конечно, уже устарел», — пояснил Новичков.

Ранее в России уже предложили сократить рабочие часы по пятницам. Эту меру назвали одним из шагов на пути к короткой рабочей неделе. Возместить выпадающий час предложили за счет сокращения времени на обед либо работы в другие дни.

По данным сервиса «Работа.ру», в текущем году 32 процента россиян оказались вынуждены перенести отпуск по разным обстоятельствам. При этом 37 процентов респондентов признались, что перенесли отдых из-за загрузки на работе. Еще 30 процентов сослались на финансовые причины, а 22 процента — на семейные обстоятельства.

