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08:02, 4 августа 2025Экономика

Названа доля отказавшихся от отпуска россиян

RT: Около трети россиян перенесли отпуск в 2025 году
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

32 процента россиян оказались вынуждены перенести отпуск в текущем году по разным обстоятельствам. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитику сервиса «Работа.ру»

В опросе поучаствовали 3,2 тысячи респондентов. При этом 37 процентов респондентов признались, что перенесли отдых из-за загрузки на работе. Еще 30 процентов сослались на финансовые причины, а 22 процента — на семейные обстоятельства.

Как выяснили эксперты, 18 процентов перенесли отдых из-за сменившихся планов поездки и бронирования, а 17 процентов сменили работу, поэтому об отпуске пришлось временно забыть. Еще 16 процентов рассказали, что их не отпустило руководство, 8 процентов рассказали о проблемах со здоровьем.

Более половины опрошенных (51 процентов) признались, что накопили от 10 до 30 дней отпуска с прошлых лет работы.

Ранее сообщалось, что российские женщины обошли мужчин в поиске работы. Такой отход от привычной тенденции фиксируется впервые за пять. На ситуацию оказали влияние несколько факторов на рынке труда, но в основном свой вклад внес кадровый голод, который заставил компании активнее нанимать женщин. Не так давно эксперты рассказали об условиях выплат за переработки.

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