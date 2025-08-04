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02:33, 4 августа 2025Экономика

Российские женщины обогнали мужчин в поиске работе

«Известия»: Женщины в России впервые за пять лет обогнали мужчин в поиске работы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Мужчины в России впервые за пять лет уступили женщинам в темпах поиска работы: в июне текущего года прекрасная половина трудоустраивались в среднем за пять месяцев и три дня, что на четыре дня быстрее. Об этом говорит статистика Росстата, которую изучили «Известия».

Отмечается, что мужские успехи в поиске работы раньше были по большей части связаны с тем, что работодатели боялись декретных отпусков, как следствие, представителей сильного пола брали на должности охотнее. Однако ситуация на рынке труда начала меняться из-за кадрового голода. Именно он заставил компании активнее нанимать женщин. Кроме того, сотрудницы более охотно соглашаются на меньшую зарплату ради гибкого графика.

К тому же, свою роль сыграл возросший спрос на традиционно «женские» отрасли: медицину, образование, туризм и IT.

«Женщины быстрее находят компромисс с работодателями. Компании же стремятся сократить издержки на персонал в условиях ограниченных возможностей повышать зарплаты», — рассказала изданию доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

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Ранее исследование показало, что россияне старше 50 лет испытывают трудности с поиском работы. При этом опрошенным иногда приходилось недоговаривать про свой возраст, чтобы устроиться на должность.

Другой опрос показал, что треть россиян оказались недовольны условиями для выбора нового места работы. Впрочем, каждый пятый не признает этот факт и считает, что ситуация на рынке труда стала даже более выгодной и комфортной, нежели раньше.

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