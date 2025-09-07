Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:27, 7 сентября 2025Экономика

В Госдуме предложили способ сократить рабочие часы по пятницам

Депутат Нилов предложил сократить рабочие пятницы за счет труда в другие дни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил способ сократить рабочие часы по пятницам. Его слова приводит ТАСС.

Депутат прокомментировал идею перехода в России к короткой рабочей неделе. Он отметил, что данный процесс должен быть постепенным, и предложил один из возможных вариантов сокращения рабочей пятницы на час. При этом Нилов указал, что возместить выпадающий час можно, сократив время на обед, либо за счет работы в другие дни.

«Как пример — я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды и четверга», — отметил он.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли самые невыгодные месяцы для отпуска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пожар в здании кабмина в Киеве охватил площадь в тысячу квадратных метров

    38-летний Месси признался в нежелании завершать карьеру

    Минпромторг сделал мрачный прогноз по продажам новых машин в России

    Премьер Японии решил уйти в отставку

    На Эльбрусе нашли мертвым пропавшего туриста из Белоруссии

    Жители Подмосковья пожаловались на усеянные «лежачими полицейскими» дороги

    У гендиректора московской компании провели обыски по делу о незаконном выводе денег

    В США сообщили об угрозе промышленности НАТО из-за России и Китая

    Стало известно о попытке чемпиона мира по тхэквондо скрыться от российского следствия

    В Москве заочно арестовали литовца по делу о финансовых махинациях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости