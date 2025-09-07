В Госдуме предложили способ сократить рабочие часы по пятницам

Депутат Нилов предложил сократить рабочие пятницы за счет труда в другие дни

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил способ сократить рабочие часы по пятницам. Его слова приводит ТАСС.

Депутат прокомментировал идею перехода в России к короткой рабочей неделе. Он отметил, что данный процесс должен быть постепенным, и предложил один из возможных вариантов сокращения рабочей пятницы на час. При этом Нилов указал, что возместить выпадающий час можно, сократив время на обед, либо за счет работы в другие дни.

«Как пример — я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды и четверга», — отметил он.

