Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 3 сентября 2025Путешествия

Раскрыты самые невыгодные месяцы для отпуска

Экономист Балынин: Ноябрь стал самым невыгодным месяцем для отпуска в конце года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Самым выгодным месяцем для ухода в отпуск под конец года оказался октябрь, наименее выгодным — ноябрь. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в октябре 31 календарный день, из которых согласно пятидневной рабочей неделе 23 дня являются рабочими. В ноябре же 30 календарных дней, из которых 19 рабочих. В декабре — 31 календарный день, из которых 22 рабочих.

Если предположить, что актуальная месячная зарплата для октября-ноября у россиянина будет в размере 72 тысяч рублей, а средний дневной заработок — 2158 рублей, то в октябре сумма отпускных составит 30,2 тысячи рублей, а зарплата — 40,7 тысячи рублей (всего — 70,9 тысячи рублей). При этом в ноябре зарплата будет ниже из-за праздничных дней — 30,2 тысячи рублей и 37,9 тысячи рублей соответственно (то есть более 68 тысяч рублей), пояснил Балынин.

Между тем, в декабре сумма отпускных также будет равняться 30,2 тысячи рублей, зарплата – 39,3 тысячи рублей (всего — более 69 тысяч рублей). Экономист напомнил, что средний дневной заработок для отпускных выплат рассчитывается так: сумма зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, делится на 12 и на среднемесячное число календарных дней, однако индивидуальных нюансов много.

Как подчеркнул Балынин, отпуск оплачивается не позднее чем за три дня до его начала, поэтому в приведенном примере отпускные будут выплачены до отпуска, тогда как оплата труда уже будет высчитываться пропорционально отработанным дням месяца в установленные даты.

Ранее россияне высказались об общении с коллегами во время отпуска. Опрос показал, что более 70 процентов отдыхающих соотечественников так или иначе коммуницируют с товарищами по работе. Тем временем только 17 процентов респондентов придерживаются полного отказа от чтения рабочих чатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции против России

    Пропавший в горах Сочи гид выдавал себя за опытного альпиниста и водил людей в походы

    «Калашников» оценил эффективность ракет 9М333 в зоне СВО

    Ким Чен Ын взял на переговоры с Путиным свою сестру

    Валуев назвал вид спорта номер один в России

    В Израиле оценили возможность соглашения с Сирией

    В России ребенок оказался в больнице из-за заведенной в доме черепахи

    В ЦБ выступили против ограничений на вывоз золота из России

    Посадившего самолет со 167 пассажирами в поле российского пилота обвинили в преступлении

    В Госдуме захотели ввести единую спортивную форму в школах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости