Россияне высказались об общении с коллегами во время отпуска

Опрос МАХ и Ozon Travel: Более 70 % россиян в отпуске общаются с коллегами

Более 70 процентов россиян во время отпуска общаются с коллегами по работе, следует из результатов совместного опроса МАХ и Ozon Travel. Материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

При этом полностью отказываются от чтения рабочих чатов только 17 процентов опрошенных. Регулярно это делают 23 процента, периодически — 26 процентов, а редко или «только если тегают» — 33 процента респондентов.

73 процента респондентов нейтрально или положительно относятся к тому, что коллеги не отвечают в рабочих чатов во время отдыха, в то время как 27 процентов убеждены, что необходимо быть всегда на связи.

Отмечается, что большинство россиян поддерживают связь в отпуске с друзьями и близкими. Полностью прекращают общение 13 процентов опрошенных.

«Более 85 процентов респондентов привыкли общаться преимущественно с помощью сообщений, каждый четвертый пользователь активно пользуется видеозвонками. Порядка 42 процентов, выбирают этот формат за возможность "разделить эмоции с близкими", 30 процентов называют его "привычным", а 28 процентов отмечают, что так общение проходит «живее», — сказано в исследовании.

Чаще всего видеозвонки используются для общения с друзьями, на втором месте — партнер, на третьем — родители и дети.

Исследование проведено в августе среди 3,4 тысяч россиян в возрасте от 18 до 57 лет.

