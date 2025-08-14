Россияне поделились лайфхаками для экономии в путешествиях

«Купибилет»: Россияне в путешествиях экономят на проживании и перелетах

Российские туристы поделились лайфхаками для экономии в путешествиях. Об этом сообщает сервис «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в ходе опроса выяснилось, что многие соотечественники используют кэшбэк (27 процентов), а также акции и промокоды (26 процентов). Кроме того, 21 процент опрошенных выбирают поездки в несезон, чтобы получилось дешевле, 17 процентов — предпочитают перелеты лоукостерами, 16 процентов — останавливаются жить у друзей и знакомых, 11 процентов — выбирают путешествия на машине, а 10 процентов — едят в турах домашнюю еду.

«Большинство опрошенных отмечают, что благодаря этим хитростям сберегают от 5 до 20 тысяч рублей за поездку: 28 процентов — экономят до 5 тысяч рублей, 27 процентов — от 5 до 10 тысяч рублей, еще 26 процентам — удается сократить расходы на 10-20 тысяч рублей», — отметили специалисты.

Ранее эксперты этого же сервиса раскрыли число россиян, которые помогают своим родителям с расходами на отпуск. Опрос показал, что каждый двадцатый соотечественник полностью оплачивает поездки родителям.