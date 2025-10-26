Мир
16:35, 26 октября 2025Мир

В Великобритании отреагировали на слова Путина о «Буревестнике»

Express назвал слова Путина о «Буревестнике» суровыми
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kremlin.ru / Handout / Reuters

В Великобритании встревожились из-за объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении испытаний новейшей ракеты «Буревестник». Об этом говорится в материале Express.

Издание отреагировало на слова российского лидера о новой ракете, назвав их суровыми. Там также обратили внимание на заявление Путина о том, что «Буревестник» непобедим и не имеет аналогов в мире.

Ранее стало известно, что ракета «Буревестник» может на несколько дней зависать в воздухе, перед тем как поразить цель. «Буревестник» является оружием не первого удара и может быть применен после ядерной атаки, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

