Наука и техника
13:27, 26 октября 2025Наука и техника

На Западе высказались о российской ракете «Буревестник»

Reuters: «Буревестник» может зависать на несколько дней перед поражением цели
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ракета «Буревестник» может на несколько дней зависать в воздухе перед тем, как поразить цель. Об этом российском оружии высказалось западное издание Reuters.

В сообщении сказано, что у «Буревестника» ядерная двигательная установка спроектирована особым способом. Благодаря такой конструкции ракета сможет летать намного дальше и дольше по сравнению с традиционными двигателями.

Отмечается, что в результате у «Буревестника» появится возможность зависать в небе на длительное время прежде, чем поразить ту или иную цель. Американская некоммерческая организация по безопасности «Инициатива по ядерной угрозе» заявила, что ракета потенциально может оставаться в воздухе несколько дней.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он назвал разговоры на эту тему эскалацией конфликта.

