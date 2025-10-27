Экономика
16:35, 27 октября 2025

В Москве появится новый огромный каток

В Москве появится новый каток на три тысячи человек
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве появится новый каток, способный вместить до трех тысяч человек одновременно. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

Каток построят на главной площади «Лужников» и на прилегающих к ней боковых аллеях, его площадь составит более 16 тысяч квадратных метров. Территорию украсят множеством светильников и прожекторов, а также оборудуют динамиками.

На данный момент ведутся работы по устройству основания из теплоизоляционных материалов. Вместе с этим на центральной площади строители размещаю рулоны гофрированной системы охлаждения из нержавеющей стали, а на боковых аллеях гибкую систему труб. Позже системы подключат к коллекторам, которые соединены с холодильными установками. Далее специалисты перейдут к созданию ледяного покрытия и монтажу борта.

Ранее ученый Михаил Толстых заявил, что настоящая зима наступит в Москве еще не скоро. Согласно прогнозам, снежный покров сформируется в столице во второй половине ноября.

    Все новости