В Москве появится новый огромный каток

В Москве появится новый каток на три тысячи человек

В Москве появится новый каток, способный вместить до трех тысяч человек одновременно. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

Каток построят на главной площади «Лужников» и на прилегающих к ней боковых аллеях, его площадь составит более 16 тысяч квадратных метров. Территорию украсят множеством светильников и прожекторов, а также оборудуют динамиками.

На данный момент ведутся работы по устройству основания из теплоизоляционных материалов. Вместе с этим на центральной площади строители размещаю рулоны гофрированной системы охлаждения из нержавеющей стали, а на боковых аллеях гибкую систему труб. Позже системы подключат к коллекторам, которые соединены с холодильными установками. Далее специалисты перейдут к созданию ледяного покрытия и монтажу борта.

Ранее ученый Михаил Толстых заявил, что настоящая зима наступит в Москве еще не скоро. Согласно прогнозам, снежный покров сформируется в столице во второй половине ноября.