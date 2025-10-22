Москвичам назвали срок прихода настоящей зимы

Ученый Толстых: Снежный покров сформируется не раньше второй половины ноября

Настоящая зима наступит в Москве еще не скоро. Когда ее ждать, aif.ru рассказал профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых.

Говорить о приходе зимы, по словам ученого, можно только тогда, когда сформируется устойчивый снежный покров. Согласно его прогнозам, он образуется не раньше второй половины ноября. Еще вероятнее, как уточнил Толстых, это случится только в конце ноября — начале декабря.

В ближайшие же две недели погода на территории европейской части России будет соответствовать климатической норме. Ближе к выходным температура поднимется выше нормы, но такое потепление не будет особо ощущаться из-за дождей. Снег в ближайшие недели если и выпадет, то будет локальным и кратковременным, успокаивает собеседник газеты.

По мнению главного специалиста портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, снег в столице выпадет в начале ноября. Как и октябрь, следующий месяц должен превысить норму на один градус.