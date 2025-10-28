Адвокат высказался о снятии статуса иноагента с Моргенштерна

Адвокат Жорин поддержал идею снять статус иноагента с рэпера Моргенштерна

Адвокат Сергей Жорин поддержал идею снять статус иноагента с рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Юриста цитирует сайт «Страсти».

Жорин признался, что был бы «по-человечески рад» снятию статуса иноагента с исполнителя. По мнению адвоката, Моргенштерн не получал иностранного финансирования, а в реестр попал из-за «монетизации с различных мировых площадок», как и многие другие блогеры.

«Я уверен, что он действительно любит Россию и скучает по ней», — подчеркнул Жорин.

Ранее мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить Моргенштерна в список нежелательных лиц и запретить ему въезд. О таком решении главы Вильнюса стало известно накануне концерта, который артист планировал дать в городе.