Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:38, 28 октября 2025Культура

Адвокат высказался о снятии статуса иноагента с Моргенштерна

Адвокат Жорин поддержал идею снять статус иноагента с рэпера Моргенштерна
Ольга Коровина

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Адвокат Сергей Жорин поддержал идею снять статус иноагента с рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Юриста цитирует сайт «Страсти».

Жорин признался, что был бы «по-человечески рад» снятию статуса иноагента с исполнителя. По мнению адвоката, Моргенштерн не получал иностранного финансирования, а в реестр попал из-за «монетизации с различных мировых площадок», как и многие другие блогеры.

«Я уверен, что он действительно любит Россию и скучает по ней», — подчеркнул Жорин.

Ранее мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить Моргенштерна в список нежелательных лиц и запретить ему въезд. О таком решении главы Вильнюса стало известно накануне концерта, который артист планировал дать в городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов

    В своем последнем видео Роман Попов обратился к фанатам

    Малайзия и Филиппины подписали соглашения Artemis

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости