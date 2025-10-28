Известный актер рассказал о прохождении пути Раскольникова в Петербурге

Актер Стебунов: Я проходил настоящий путь Раскольникова в Петербурге

Известный российский актер Иван Стебунов рассказал, что во время учебы в Санкт-Петербурге проходил путь героя романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова, в интервью изданию «7Дней».

По словам артиста, поступившего в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства в 1998 году, тогда северная столица выглядела совсем не так, как сейчас. «Но мне это как раз нравилось, в этом смысле город был больше по душе, чем Москва», — отметил он, добавив, что тогдашняя мрачность Петербурга его даже завлекала. Между тем, по мнению Стебунова, именно тогда город был настоящим. Однако современный Петербург кажется ему более красивым. «Зайдешь на улицу Рубинштейна — это какая-то невероятная красота, ты не хочешь уходить», — заявил актер.

Стебунов также признался, что во время учебы в театральном вузе ему очень нравилось творчество Федора Достоевского, и поэтому на него производило невероятное впечатление осознание того факта, что он фактически проходит путь Раскольникова. «Нам показывали чебуречную, где сидел Мармеладов, или путь Раскольникова через Моховую. Известно ведь, что прототипы у этих героев были. (...) Мы проходили путь Раскольникова, именно теми подворотнями», — добавил он.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что многие малые города и деревни в России превосходят Санкт-Петербург по нескольким параметрам. В качестве примера таких мест она привела подмосковные Талдом и Дмитров.