Забота о себе
13:40, 29 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Мужчинам объяснили причины повышенного риска остановки сердца

Кардиолог Паукова: Мужчины подвержены риску остановки сердца чаще, чем женщины
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова объяснила, у кого существует повышенный риск внезапной остановки сердца. Об этом она побеседовала с «Лентой.ру».

Она объяснила, что остановка сердца возникает из-за опасных для жизни нарушений сердечного ритма, к которым относятся желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков: сердце бьется с высокой частотой и не может нормально прокачивать кровь.

«Мужчины подвержены риску остановки сердца чаще, чем женщины. Одним из ключевых факторов риска является генетическая особенность их гормонального фона — в норме их организм вырабатывает значительно меньше эстрогена, чем женский. Этот гормон и его производные, в свою очередь, помогают защищать организм от развития болезней сердца и сосудов», — добавила врач.

По ее словам, риск внезапной остановки сердца также вызывает повышенный уровень холестерина, курение и злоупотребление алкоголем. При этом кардиолог подчеркнула, что эти проблемы также чаще встречаются у мужчин, чем у женщин.

У мужчин до 40 лет внезапная остановка сердца обычно связана с нарушениями сердечного ритма, тогда как у представителей мужского пола старшего возраста это жизнеугрожающее состояние зачастую возникает на фоне недиагностированной ишемической болезни сердца, при которой внутри сосудов формируются атеросклеротические бляшки. При разрыве такой бляшки происходит нарушение кровообращения, что вызывает инфаркт миокарда, который способен привести к мгновенной остановке сердца

Екатерина Пауковакардиолог

Чтобы своевременно выявить возможные сердечно-сосудистые заболевания, врач призвала регулярно проходить ЭКГ, сдавать анализ крови на холестерин и уровень глюкозы и хотя бы раз в жизни проверить уровень липопротеина (a). Помимо этого, начиная с 18 лет следует измерять артериальное давление — не реже раза в год. При показаниях более 135/85 миллиметров ртутного столба и выше необходимо обратиться к кардиологу для дальнейшей диагностики, отметила врач.

Ранее врач-кардиолог Мария Романенко предупредила гипертоников об опасности похолодания. По ее словам, на холоде сужаются периферические сосуды, что провоцирует повышение артериального давления.

