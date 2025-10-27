Забота о себе
16:33, 27 октября 2025Забота о себе

Россиянам назвали способы помочь сердцу осенью

Кардиолог Романенко: Осенью люди с заболеваниями сердца чувствуют себя хуже
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Осенью многие люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями чувствуют себя хуже, рассказала врач-кардиолог Мария Романенко. В беседе с Life.ru она назвала способы помочь сердцу в это время года.

Врач объяснила, что из-за похолодания осенью сужаются периферические сосуды, что провоцирует повышение артериального давления. Кроме того, люди начинают меньше двигаться и есть больше жирной и соленой пищи, из-за чего также повышается давление.

Другая проблема для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это сокращение светового дня. Из-за него повышается уровень гормона стресса кортизола, что может негативно влиять на эмоциональное состояние и провоцировать обострение хронических заболеваний, отметила Романенко. По ее словам, осенью чаще всего обостряются гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и различные аритмии

Романенко также предупредила, что осенью опасность представляют вирусные инфекции. Они способны вызывать серьезные осложнения на сердце, включая миокардит, инфаркт миокарда и сердечную недостаточность, уточнила врач.

«Очень важно своевременно лечить вирусные инфекции, при появлении симптомов простуды и гриппа обращаться за медицинской помощью, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и придерживаться профилактических мер, таких как вакцинация и соблюдение правил личной гигиены», — призвала доктор.

Ранее кардиолог Виджай Кунадиан рассказал, как снизить риск развития гипертонии. По его словам, от скачков артериального давления спасут капуста кимчи, кефир и отказ от курения.

